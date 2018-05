In het kader van ‘50 jaar orgelconcerten in de Farmsumer Kerk’ geeft de internationaal befaamde organist Erwin Wiersinga zaterdagavond 19 mei het jubileumconcert. Aanvang 20.00 uur.

Erwin Wiersinga (1962) studeerde aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen bij Wim van Beek en behaalde het Diploma UM orgel met onderscheiding. Ook behaalde hij het UM diploma piano bij Gerben Makkes van der Deijl. Verdere studie volgde bij onder andere Harald Vogel, Marie Claire Alain en Guy Bovet. In 2014 is hij, samen met Leo van Doeselaar, benoemd tot titulair organist van het fameuze Arp Schnitger orgel in de Martinikerk in Groningen.

Erwin Wiersinga is orgeldocent aan de Universität der Künste in Berlijn en aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Tevens is hij organist van het Hinszorgel in de Catharinakerk in Roden.

Hij heeft voor het jubileumconcert een buitengewoon boeiend programma samengesteld met werken van J.S. Bach, G. Böhm, F.Mendelssohn Bartholdy, A.P.F. Boely, J.Jongen (een zeer toepasselijk “Chant de Mai” van deze Belgische componist en organist),

J. Demessieux ( in verband met Pinksteren het “Veni Creator Spiritus” van deze Franse organiste en componiste ) en als spectaculair slot L.Vierne (drie delen uit zijn Symphonie I opus 14 van deze eveneens Franse componist).