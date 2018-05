Weer scholierenestafette

“De estafette in Delfzijl was jarenlang een begrip,” vertelt Henk Smit. “Er waren zelfs jaren bij dat je als leerling op school geselecteerd moest worden om mee te doen. Er deden dan ook wel 150 scholieren mee. Drijvende kracht achter de estafette was gymnastieklerares Tineke van den Berg. De laatsten jaren is de animo onder de jeugd minder geworden en de afgelopen jaren is er zelfs geen estafette meer gehouden.” “Dat wilden we graag veranderen,” vult Harry Boersma aan. “De STAD heeft de organisatie van de scholierenestafette op zich genomen en we hebben gelijk contact gezocht met Bas van Vliet van Atletiekvereniging Fivelstreek. De vereniging heeft een jeugdafdeling en organiseert diverse evenementen.”

Nieuw leven

“Ik was blij verrast dat ik benaderd werd,” meent Bas van Vliet van de AV Fivelstreek. “We hebben besloten om met elkaar de estafette nieuw leven in te blazen en ik ben de scholen gaan benaderen. Eigenlijk was het plan om het vorig jaar al door te laten gaan, maar de voorbereidingstijd was te kort. Dan kan je beter het een jaar uitstellen en er voor zorgen dat je weer een mooi deelnemersaantal hebt. Dat is nu gelukt. De scholen zijn enthousiast en dat heeft er toe geleid dat er 13 teams mee doen. Dat zijn toch 52 kinderen. Een mooi resultaat. Zeker voor de eerste keer. Bedenk wel dat het aantal kinderen in de regio niet meer zo hoog is als in de jaren 80 en 90. Dan doen we het niet slecht. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.”

Vennenplein

“Anders dan voorheen is de start verplaatst naar het Vennenplein. De Landstraat is de loop der jaren veranderd en niet meer geschikt om een estafette te houden. De nieuwe locatie heeft als voordeel dat er voldoende ruimte is. Dat is ook leuker voor de toeschouwers en er is al een podium. We pakken ook goed uit. Een DJ zorgt voor het geluid. De in de regio bekende speaker Rolf Huizinga praat de wedstrijd aan elkaar en zorgt voor een nog spannende sfeer. Hardlooptrainer Jan Krans is starter. Hij doet dat ook al jaren voor de Scholierenloop. Het bestuur van de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunes doet de prijsuitreiking. De Delf zorgt voor een versnapering en Albert Heijn levert fruit. Iedere deelnemer gaat naar huis met een vaantje. De scholen die op de eerste 3 plaatsen eindigen krijgen een beker. De wedstrijd begint om 16 uur. De kinderen kunnen dan na die tijd verder genieten van de andere festiviteiten in Delfzijl.”