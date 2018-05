De 19-jarige Karine Sargsyan uit Delfzijl is finaliste van de Miss Beauty of Groningen 2018. De finale is 19 mei.

De aanmelding voor de verkiezing begon eigenlijk als een grap, vertelt Karine. „Een vriendin van mij en ik volgden het al een tijdje via Instagram en zij kwam toen met het leuke idee; waarom doe jij eigenlijk niet mee? Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mij toen aangemeld voor Miss Beauty of Groningen 2018.” Toen nog niet wetende dat ze gekozen zou worden voor de casting dag en van daaruit door zou gaan naar de finale.

De verkiezing bestaat niet alleen uit mooi zijn, maar de dames zijn ook veel bezig voor goede doelen. „Elk jaar is er weer een ander goed doel. Dit jaar heeft de organisatie ervoor gekozen om de LINDA.foundation te steunen. Hiervoor heb ik op de markt gestaan om geld op te halen en heb ik vrienden en familie gevraagd om wat te doneren via de link: www.actievoorlindafoundation.nl/actie/karine-sargsyan. Buiten het steunen van een goed doel, hebben we veel activiteiten bijvoorbeeld bootcamp en een avondje mental coaching in Martini Paza.”

„Mensen kunnen mij natuurlijk ook helpen om in de top 3 te eindigen door middel van stemmen. Er kan gestemd worden door te sms’en naar 3010 met Poll Groningen Karine. Maar buiten de verkiezing om, heb ik ook de kans gekregen om een jaar lang model te zijn voor Les TeRe, een tassen en sieraden zaak. Ik ben zelf een grote liefhebber van tassen en sieraden, dus lijkt het me super om ook kans te kunnen maken en ook daarmee kunnen mensen mij helpen door gratis stemmen via de link: https://app.je/13220?app_data=67448. Stemmen kan tot en met 19 mei, dan vind ook de finale plaats van Miss Beauty of Groningen.”

Tijdens de finale zijn er 3 hoofdprijzen: Miss Beauty of Groningen, Miss Intercontinental of Groningen en Miss Teen of Groningen. Karine maakt kans op de titel Miss Beauty of Groningen en/of Miss Intercontinental of Groningen.