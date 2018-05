Haar doneren voor het goede doel

JUKWERD

De 8-jarige Jacob Meijer uit Jukwerd heeft recent zijn haar laten afknippen voor het goede doel, Kika. Hij kwam op dat idee door de BZT show. Daar was een jongen die zijn haar had laten groeien en het liet afknippen in de show om te doneren en geld in te zamelen voor Kika. „Ik dacht: ‘Ik wil ook iets goeds doen!’. Zijn haar was nu lang genoeg om te doneren. „Het moest 30 centimeter lang zijn. In de kerstvakantie gingen we naar de kapper om het te laten meten , maar het was toen nog niet lang genoeg, er moest nog 5 centimeter bij.” In de mei vakantie kon het wel. Jacob vond het best wel spannend en grappig dat zijn haar eraf ging, omdat hij ineens ander haar zou hebben en lang haar gewend was. „Maar ik ben blij als ik een kindje met een kaal hoofd weer haar kan geven.” Zijn nieuwe look bevalt hem goed. „Ik vind het wel leuk met kort haar. Het voelt veel lichter en het is niet meer zo warm op een zonnige dag.” Jacob gaat nog niet een keer zijn haar laten groeien en gaat nu een ander goed doel verzinnen. „Bijvoorbeeld iets met beschermde dieren zoals de neushoorn of de panda.” Mensen kunnen nog doneren voor Kika of stichting haarwensen (zowel geld als haar) via de websites en in de kapsalon van ‘Zijn stijl haar stijl’ in Appingedam staat tot deze week nog een collecte bus van Kika.