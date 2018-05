Wandelen vanaf de Stadstuin

APPINGEDAM

Huis voor de sport Groningen organiseert elke donderdagmiddag een wandelling in en rond Appingedam en de buurtdorpen. Het blijkt dat er genoeg mensen zijn die willen wandelen, maar niet weten hoe dit aan te pakken of te beginnen. Het idee is om liefhebbers van de wandelsport in een ontspannen sfeer met elkaar in contact te brengen. Op donderdagmiddag 24 mei om 13:30 uur wordt er gestart vanaf Stadstuin de Eendracht. Dit onder begeleiding van een wandelcoach. Opgave is niet nodig, graag verzamelen 10 minuten voor aanvang op de Stadstuin. Bij terugkomst is er gelegenheid om met elkaar een kopje thee te drinken op de tuin. Deze activiteit is gratis met de hoop Appingedam Gezond in beweging te houden.