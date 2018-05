Moratorium op windparken en grondgebonden zonneparken

De gemeente wil eerst aan de slag met het opstellen van een integrale, ruimtelijke energievisie. Het doel is om uiterlijk eind 2019 te beschikken over een ruimtelijk kader voor een goede, evenwichtige afweging over de oprichting van dergelijke parken, die zo prominent in het landschap aanwezig zijn.

Initiatiefnemers: kom met innovatieve ideeën voor industrieel dakoppervlak.

Het moratorium geldt niet voor zonnedaken en zonneweides binnen het (agrarisch) bouwblok. Daar voor blijft het gangbare afwegingskader van kracht.

"Grootschalige opwekking van duurzame energie (via wind, zon, biomassa) heeft grote impact op de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Met de Omgevingswet in aantocht, is het niet verantwoord om zonder visie ad hoc besluiten te nemen over individuele aanvragen voor duurzame energieopwekkingsinitiatieven. Daarom willen wij hier beleid voor opstellen. Wij dagen initiatiefnemers in de tussentijd uit om voor de meer dan 100 ha industrieel dakoppervlak met innovatieve ideeën te komen", aldus wethouder IJzebrand Rijzebol.

Ontwikkeling visie samen met inwoners, partners en belangengroepen

De opstelling van de energievisie is verplicht op basis van een instructieregel in de provinciale omge- vingsverordening. Bij de ontwikkeling van de kaders en uitgangspunten voor de visie zet de gemeente nadrukkelijk in op burgerparticipatie – een van de pijlers van de nieuwe Omgevingswet. De kracht hiervan ligt in de multidisciplinaire, integrale aanpak en het maatschappelijk draagvlak dat de visie op deze manier krijgt.