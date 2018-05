Medewerkers Kids First benoemd tot voorleescoördinator

SIDDEBUREN

Meerdere medewerkers van Kids First COP groep hebben via Boekstart de training tot voorleescoördinator gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Met een voorleescoördinator op de opvanglocaties is het voorleesbeleid binnen Kids First COP groep goed geborgd. Ontwikkelingen die gevierd gaan worden met een activiteit voor de kinderen en hun ouders.