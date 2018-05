Gemeente Delfzijl wil door met dorpsondersteuner Wagenborgen

Het Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen (VNW) heeft het afgelopen jaar een dorpsondersteuner ingezet in Wagenborgen. Op deze wijze wil het dorp zorgen voor meer ondersteuning dichtbij inwoners en het liefst zo informeel mogelijk. De eerste resultaten hiervan zijn positief, er is een stevige basis neergezet en het aantal hulpvragen groeit. Het bestuur heeft bij de wethouder een verlenging gevraagd voor de dorpsondersteuner. Het college van B&W heeft vervolgens positief besloten.

Nauwe samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, dorpsondersteuner en formele zorg

"De gemeente vindt het belangrijk dat al haar inwoners een goede kwaliteit van leven hebben. Daar hoort bij dat er een goed vangnet in de samenleving bestaat, waar bij behoefte een hulpvraag aan kan worden gesteld. Ik ben trots op de initiatieven die onze inwoners op dit gebied al hebben ontwikkeld. De dorpsondersteuner in Wagenborgen is een waardevolle toevoeging op de al bestaande vormen van zorg. Een belangrijke pijler is het sturen op een goede samenwerking tussen partijen", aldus wethouder Meindert Joostens.

De dorpsondersteuner helpt inwoners met hulpvragen en zorgt ervoor dat de formele en informele zorg in nauwe afstemming met elkaar samenwerkt. Het VNW richt zich op kwetsbare inwoners (jong en oud) en verbindt hulpvraag en aanbod met een steunpunt bemand door vrijwilligers. Met als doel de levenskwaliteit van inwoners te vergroten. Ze hebben zich laten inspireren door andere zorgzame dorpen en streven naar een zelfde werkwijze als in Wedde.

Eerste jaar al succesvol

Het VNW is trots op wat ze tot nu toe bereikt hebben. Het aantal hulpvragen en de toename van het aantal hulpvragen na een korte aanloopperiode (totaal bijna 100 hulpvragen in de periode van mei 2017 tot maart jongstleden) laat zien dat er steeds meer vertrouwen groeit. De verwachting is dat dit alleen nog maar toeneemt. De komende tijd gaat het VNW bezig met het nog beter in positie brengen van de 70 vrijwilligers. Een overleg met de huisarts en eerstelijns zorgverleners is inmiddels ook gestart. De bedoeling is dat een goede zorgverbinding ontstaat tussen de informele en formele zorgverlening in Wagenborgen. Daarnaast willen ze ook graag jonge gezinnen en de jeugd aan zich binden.