APPINGEDAM

Je waant je vrijdag 3 augustus in het centrum van Appingedam weer even terug in de middeleeuwen tijdens de jaarlijkse Coopluydenmarkt. Naast een warenmarkt met een knipoog naar vroegere tijden zorgen verschillende groepen en re-enacters voor een middeleeuws sfeertje. Ook staan er verschillende kinderactiviteiten in de Solwerderstraat op het programma. Kinderen kunnen zich ook aanmelden om een levend standbeeld act op te voeren, met uiteraard een prijsje voor de beste uitvoering. De markt is vrij toegankelijk voor bezoekers en daardoor is het de organisatie geheel afhankelijk van subsidies, sponsoren en de opbrengsten van kraamhuur. Het bestuur van de Coopluydenmarkt is er reeds in geslaagd om een groot aantal deelnemers vast te leggen en is nu met name nog op zoek naar marktkooplieden die een standplek op de markt willen huren en vrijwilligers om het één en ander in goede banen te leiden. Aanmelden kan via coopluydenmarkt@gmail.com en voor meer informatie kan men terecht op de Facebookpagina van de Coopluydenmarkt.