27ste Pinkster-zeedijk-wandeltocht

In 1991 toen de tocht voor de eerste maal werd georganiseerd verschenen er 30 wandelaars aan de start, de jaren daarna varieerde het deelnemersaantal van 60 tot 110, met als uitschieter 1998, toen werd het record aantal lopers geregistreerd van maar liefst 163. Vorig jaar verschenen er 113 vroege vogels aan de start bij het Eemshotel.

Gezien het feit, dat het deelnemersaantal vrij stabiel is de laatste jaren, heeft de organisatie gemeend deze vroege zondag-ochtendtraditie te moeten voortzetten.

De deelnemers worden 's morgens vroeg om 7.00 uur verwacht bij het Eemshotel, van waaruit men met een touringcar naar de start zal worden gebracht. Gezien de grote belangstelling dit jaar, is ook nu weer besloten de touringcar voor de tweede keer laten rijden en deze zal omstreeks kwart voor acht vanaf het Eemshotel vertrekken.

De start van deze circa 12 kilometer lange wandeltocht vindt rond 7.20 uur plaats in Spijk. Dit omdat de dijk verhoogd en verbreed wordt en het niet mogelijk is onder langs of over de dijk te lopen. De route is daarom dit jaar een dijk-zicht wandeltocht geworden. Verwacht wordt dat omstreeks 9.15 uur de eerste wandelaars de finish bij het Eemshotel zullen bereiken.

Bij binnenkomst zal voor de wandelaars in het Eemshotel een ontbijt klaar staan, terwijl men tevens een herinneringsmedaille ontvangt.

Het inschrijfgeld voor deze wandeltocht bedraagt 10 per persoon voor iedereen die wil wandelen en ontbijten. Net als vorig jaar hebben de lopers ook nu weer de mogelijkheid alleen maar te wandelen (dus zonder ontbijt) en dan bedragen de deelnamekosten 3,50 euro.

Voor de 27e Pinkster Zeedijk Wandeltocht dient men zich vooraf via e-mail op te geven, wsvspirit@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, aantal personen en met of zonder ontbijt. De deelnemers krijgen een e-mail waarin de betaalinstructie wordt vermeld.

De betaalmogelijkheid bij de start is vervallen. De reden hiervan is, dat er de afgelopen jaren teveel mensen zijn weggebleven, die zich wel hadden ingeschreven, terwijl de organisatie mensen moest teleurstellen, die graag hadden willen deelnemen.

Zoals het zich laat aanzien is de belangstelling dit jaar niet minder groot dan voorgaande jaren, want velen hebben zich al aangemeld. Er kunnen aan deze tocht maximaal 120 lopers deelnemen.

Voor nadere informatie over de 27e Pinkster-Zeedijk-Wandeltocht kan men terecht bij de w.s.v. Spirit 0596-610726 of op de website van Spirit: http://www.wsvspirit.nl/PZW.html