“Grunniger Toalroute” met poëzie en muziek

Roelofs poëzie is geschreven in het Oldambts en heeft een zekere mystieke of religieuze inslag. Verschillende componisten hebben zijn gedichten naar muziek vertaald. De liederen die hieruit zijn ontstaan, worden vertolkt door Maaike stem waarbij zij wordt begeleid door professionele muzikanten. Zie ook www.maaikeroelofs.nl en www.cultureleraad-middelstum.nl

De wandeling is zondag 27 mei, start 14.30 uur. Het concert begint om 16.00 uur. De locatie voor de wandeling is het Concordiaplein Middelstum en voor het concert de Doopsgezinde kerk in Middelstum. Entree is 12,50 euro inclusief koffie/thee

Na afloop kan men genieten van een Gronings drie gangen menu bij Herberg In de Valk voor 27,50 euro. Reserveren is noodzakelijk via de SCRM 0595-551604