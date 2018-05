Vrienden zetten cliënten van ’s Heeren Loo in beweging

Ze zijn erg blij met de mogelijkheid om nieuwe materialen aan te schaffen. Het is voor deze doelgroep met een verstandelijke beperking fijn nu dat ze nieuwe materialen hebben zodat ze op een ontspannen manier ook in hun vrije tijd in beweging kunnen blijven.

Frank Konneman (bewegingsagoog) heeft al een mooie bestemming voor het bedrag: een nieuwe spelcomputer WII, een tafeltennis tafel en nieuwe ballen.

“In het jaarthema vitaliteit is deze waardecheque een belangrijke ondersteuning. Een spelletje tafeltennis stimuleert cliënten in samenwerken en helpt als positieve uitlaatklep. Kleine dingen die van groot belang zijn!’

Een groot gedeelte van de waardecheque is bij elkaar verzameld door medewerkers die een gedeelte van hun kerstpakket hebben gedoneerd aan de ‘Vrienden van ’s Heeren Loo’