LOPPERSUM

In de Vredekerk is zondag 13 mei om 9.30 uur de Tienerkerkdienst. Dit is een kerkdienst voor en met tieners. Het wordt een afwisselende dienst met veel vlotte liederen, video’s en speelse elementen. Het thema van de dienst is: Wie is mijn medemens? ds. Roepers leidt de dienst.