RWE cultuurfonds hoofdsponsor Kriebeldam 2018

APPINGEDAM

Nog een kleine twee maanden te gaan en dan starten in Appingedam weer de kindervakantiespelen Kriebeldam. Veel kinderen genieten nu nog van de meivakantie terwijl de organisatie druk bezig is met de voorbereidingen. Op dit moment ligt de focus op de aanmeldingen. Direct na de vakantie worden de aanmeldingsformulieren weer op de scholen uitgedeeld aan de kinderen. Nog heel even geduld dus. Leiding kan zich inmiddels al aanmelden via www.kriebeldam.nl.