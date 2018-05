Roeiwedstrijden in Bremen

DELFZIJL

Tijdens de 111 e Grosse Bremer Ruderregatta hebben de Neptunusroeiers het afgelopen weekend weer mooie dingen laten zien. Zo was er winst voor Maarten Veninga in de eenpersoons en in de tweepersoons boot. Ook Eva Griep wist een overwinning te halen in de eenpersoons boot.