De tentoonstelling ‘Damster Vrijheid; Professor Rudolph Pabus Cleveringa’ is komende week nog tot 13 mei te zien in het Museum Stad Appingedam. De aansluitende landelijke tournee zet Appingedam in het Joar van Verzet 2018 op de kaart als bron van inspiratie voor burgerlijke verantwoordelijkheid.

De tentoonstelling is een bijdrage aan het Jaar van Verzet 2018 van het Platform Herdenking Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei vormde ze het sluitstuk van het programma Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet in Appingedam. In de oude Synagoge ging de korte documentaire ‘De Damster Vrijheid van Professor Cleveringa’ van De Verhalen van Groningen in première, gevolgd door een stadswandeling langs huizen die verbonden zijn met de Groningse familie Cleveringa. De Leidse hoogleraar Cleveringa is bekend door zijn openlijke protest tegen de schending van burgerrechten van Joodse Nederlanders. Het tentoonstelling laat zien dat dit verzet mede geïnspireerd was door de Damster en Noordelijke traditie van burgerschap.

Na 13 mei krijgt dit project een landelijk vervolg als reizende tentoonstelling ‘In het spoor van professor Rudolph Pabus Cleveringa’. Een deel van de collectie van het Museum Stad Appingedam reist door naar andere musea en herinneringscentra, aangevuld met objecten uit andere collecties.

Een selectie hieruit wordt getoond in de digitale Collectie Groningen van Erfgoedpartners. Op 5 mei is hiermee een begin gemaakt als onderdeel van de tentoonstelling ‘Vijf jaren van verzet’. De eerstvolgende standplaats is het Heerenveen Museum, 13 juni – 30 juli. In het najaar van 2018 reist de tentoonstelling door naar het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.

Begin 2019 zijn bijzondere opstellingen te zien in de Universiteit van Leiden, bij de verwachte publicatie van de biografie van professor Cleveringa, en bij de heropening van het herinneringscentrum Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen.

Mededelingen over de tentoonstellingen en activiteiten zijn te vinden op de facebook pagina van het Museum Stad Appingedam en de website van het Jaar van Verzet 2018.