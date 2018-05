In Krewerd vindt zaterdag 12 mei de traditionele stekjes- en rommelmarkt plaats.

Van 10.00 uur tot 15.00 uur staan door het hele dorp kraampjes met rommelmarktspulletjes maar ook kramen waar doe het zelf- en knutselspulletjes worden verkocht. Er hebben zich al verschillende standhouders aangemeld, maar er is nog plaats.

Wilt u als standhouder deelnemen aan de Krewerdermarkt, dan kunt u zich bij opgeven bij Kornelia Haverland tel 0596-628502 of email kornelia.haverland@gmail.com. Deelname aan de markt is gratis.

De stekjesmarkt ten bate van Alpe d’Huzes 2019 vindt, net als voorgaande jaren, plaats op het plein voor Dorpshuis Kredo. Met elke aankoop op de stekjesmarkt steunt u de strijd tegen kanker. Behalve de marktkramen biedt Krewerd deze zaterdag nog meer. Natuurlijk is het dorpshuis geopend en kunnen bezoekers daar terecht voor een kopje koffie of meer. Verdere valt de Krewerdermarkt samen met de Orgeldag Noord Nederland. Zowel ’s morgens als ’s middags wordt het orgel van de Mariakerk in Krewerd bespeeld door diverse organisten.