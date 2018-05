Herinrichting en renovatie Poortven

Vanaf maart 2015 is de commissie Poortven, onderdeel van de vereniging Dorpsbelangen, in nauwe samenwerking met de gemeente, al bezig met dit groots opgezet plan om het recreatiegebied in Eenum te renoveren en her in te richten.

Dit gebied betreft de gedeeltelijk afgegraven wierde aan de noordoostzijde van Eenum. Inmiddels is er al met behulp van vrijwilligers en gemeente het volgende gerealiseerd: Aanleg drainage, het graven van een kikkerpoel, helling bij het Maar, voetgangerssluizen, aanleg Prairietuin, aanplant nieuwe bomen bij de wandelpaden en deze paden zijn voorzien van nieuwe schelpen. Aanleg bospad, het plaatsen van een bushokje om te schuilen en een nieuwe picknickbank.

Dit alles is tot stand gekomen middels subsidies van de gemeente Loppersum, het Loket Leefbaarheid en de Provincie in het kader van het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020. Om het plan nu te kunnen afronden heeft de provincie Groningen (Prolander) besloten een bijdrage te leveren voor de aanplant van fruitbomen, bloemengrasmengsel borders en heesters, dit om de biodiversiteit van dit gebied te vergroten. Aan de kinderen is gedacht en is een boshut voor hen in het “Eenumumerbos” geplaatst.

De fruitbomen zullen in het najaar worden aangeplant. De Boshut is gerealiseerd met de hulp van Werkplein Fivelingo en Leerbouwen. Het hout hiervoor is geleverd door de gemeente Loppersum en Fivelingo heeft dit bewerkt. Leerbouwen helpt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk.

Het timmerwerk, onder toezicht van de heer H.Niewold van Leerbouwen, is uitgevoerd door Suleyman, Andrzey, Mailo en Moxi en hulp van vrijwilligers uit het dorp. Het resultaat laat zich zien en niet alleen de kinderen zijn er blij mee. Al met al hoopt de commissie Poortven in het voorjaar van 2019 dit grote project af te ronden en de officiële opening te kunnen houden.