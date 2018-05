Ten Boer Werkt aan Alternatieven

Daarom wil de gemeente graag met bewoners bespreken hoe dit het beste aangepakt kan worden en wel maandag 14 mei van 18.00 uur tot 21.00 uur bij Boerderij Woldwijk aan de Woldwijk 7 in en Boer.

Zijn zonneparken en windmolens een optie voor u? Hoe hoog mogen ze worden en waar plaatsen we ze? Hoe verdelen we de lasten en de lusten?

Tijdens de inloopsessie maandag 14 mei wordt dit besproken. Vanaf 18 uur tot 21 uur kunt u inlopen en kunt u uw mening kwijt. Eet ook gerust een hapje mee van de gratis pizza’s.

Tijdens de bijeenkomst worden inhoudelijke sessies gehouden met een beknopte versie van een energy game, een lasten / lusten tafel en de windplanner, waarmee je kunt bespreken waar de windmolens het beste kunnen komen te staan.

Ook de ECTB is bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd om vragen te beantwoorden. Er wordt een bord geplaatst met “VOOR of TEGEN” en er wordt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Er is ruimte voor suggesties en meningen.