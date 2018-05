Plantjesmarkt in Garrelsweer

De Groei en Bloei plantjes - en stekjes markt is zaterdag 12 mei aan de Stadsweg 120 in Garrelsweer van 10.00 tot 13.00 uur

Er is weer veel keuze uit vaste planten, speciale éénjarigen die niet te koop zijn in de tuincentra zoals de rodocython, de kerstklimmer met groen/witte vruchtjes die later naar rood doorkleuren (de dipocyclos) , gunnera met het grootste blad, de pindakaas struik (de clerodendron) en ook grotere pollen zijn volop aanwezig. Koffie en thee is aanwezig.