Feestelijke opening Lopster Zoutwaterbad

LOPPERSUM

Het KP Zijl Zoutwaterbad in Loppersum viert zaterdag 12 mei op feestelijke wijze de start van zwemseizoen 2018. Jong en oud kan meteen het water in wanneer de poorten om 13.00 uur openen en iedereen kan zijn gereserveerde abonnement(en) ophalen. Nieuw dit jaar is een spannende race waarmee het bad om 14.00 uur officieel geopend wordt. Alle Lopsters zijn uitgenodigd om mee te doen aan deze openingsrace. Middenin het bad ligt een gloednieuwe grote speelbal. Deelnemers aan de wedstrijd proberen op een zelfgebouwd vlot of ander drijfmiddel zo snel mogelijk de speelbal te bereiken. Degene die, daar aangekomen, een toeter als eerste laat klinken, opent het bad en wint een leuke prijs. Kijk voor de details op de website: www.zoutwaterbad.info. Voor alle bezoekers is er op deze dag gratis koffie, thee of ranja. Het zwembad is vanaf deze dag elke middag geopend vanaf 13.00. Voor de exacte tijden en de 'slechtweerregeling' is het raadzaam om af en toe op Facebook of op de website te kijken.