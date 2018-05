Benefietwedstrijd voor Niet voor Nick’s

Hiervoor wordt 8 juni om 20.00 uur een benefietwedstrijd georganiseerd. Robert is 13 jaar lid geweest van de club en zijn broer Nick had heel veel vrienden in de regio. Deze wedstrijd wordt daarom gespeeld door een ‘regio’-team, die zal worden samengesteld uit enkele spelers van DVC, NEC, SGV, ZNC, Muntendam en uiteraard Siddeburen. Zij spelen tegen een team van oud-Veendam. Inmiddels is al zeker dat onder andere Erwin Buurmeijer, Angelo Cijntje, Patrick Lip, Barry Ditewig, Joop Gall en Jan Korte naar Siddeburen komen. Deze wedstrijd wordt geleid door topscheidsrechter Siemen Mulder, de eredivisie scheidsrechter uit Uithuizen. Om de avond een extra bijzonder karakter te geven is er ook een voorwedstrijd van Kids United tegen een jeugdteam van Siddeburen. Die wedstrijd begint om 19.00 uur. Mogelijk komen er ook nog enkele ‘nog iets oudere’ ex-Veendam voetballers naar Siddeburen. Uiteraard is er een verloting. Daarvan kan nu al gemeld worden dat er enkele echt hele mooie prijzen beschikbaar zullen zijn. Onder andere meerdere shirts van betaalde voetbalclubs. De bedoeling van Robeert zijn actie is om een virtuele fiets (12.500 euro ) aan het UMCG aan te kunnen bieden waarop patiënten hun conditie kunnen verbeteren om zo hun operatie lichamelijk aanmerkelijk sterker te kunnen onder gaan.