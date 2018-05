Bij Garrelsweer heeft zich zondagavond een lichte aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 1.7 en was op een diepte van 3 kilometer volgens de meetgegevens van het KNMI.

Bij Garrelsweer was op 11 februari ook een sterke beving. Die had een kracht van 2.2 en was ook op een diepte van 3 kilometer.