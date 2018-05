Rectificatie Lintjesregen Appingedam

In de Eemsbode van woensdag 2 mei j.l. stond een bericht omtrent de lintjesregen in Appingedam.Alleen de berichtgeving over Hans Meijer die het ,,Damsterveer " bedacht had,klopt nie, schrijft Wim Baarschers.

‘Vroeger was er een beurtdienst per schip Appingedam-Groningen en omgekeerd,liggend aan de kade bij de Oosterdraaibrug met als kapiteins wijlen de heren Toxopeus en later Daniels.Het Damsterveer waarbij ondergetekende in zijn jonge jaren een keer op schoolreis ging naar het Schildmeer met deze boot.In latere jaren toen de heer Harke Bonthuis,, Chez Bateau" kocht, het cafe annex zaal aan het water in Appingedam en na enige jaren een rondvaartboot kocht waarbij ondergetekende hem de naam ,,Damsterveer" noemde met verwijzing naar het verleden en dit realiseerde, met als kapitein wijlen Onno van der Veen.’