Bevrijding van Delfzijl

Toen de Canadese troepen eind april 1945 Delfzijl belegerden was ik 14 jaar. Wij, mijn ouders, broer en zus woonden in de Waterstraat waar nu het kaashuis van Dijk is gevestigd. Bij de eerste beschieting kwamen granaten terecht in woningen aan de Stationsweg, daarbij zijn burgerslachtoffers gevallen. Wij zaten samen met een oom, tante en neef in de kelder onder de woonkamer. Mijn vader had zware balken over de houten kamervloer gelegd om bommen op te vangen. Hetgeen echter weinig zou hebben geholpen. TIjdens de beschieting ging mijn oom op het platte dak van osn huis om polshoogte te nemen. Bij zijn terugkomst vertelde hij dat de granaten over Delfzijl vlogen en insloegen in de dijk bij het Duitse afweer geschut en Duitse soldaten van de dijk rolden.

Dit FLAK geschut bestond uit 4 stuks kanonnen van 88 millimeter bij de dijk bij het toenmalige zwembad. In onze kelder bespraken wij de mogelijkheid om de kanonnen met vliegtuigen aan te vallen door langs de dijk te vliegen zou men ze goed kunnen treffen dachten wij. Op 26 april vernamen wij doffe dreunen vlakbij ons huis, we kregen kruitdampen door het kelderraampje naar binnen. We wisten toen niet wat er gaande was. Even later weer zware inslagen, nu iets verder weg. Daarna nog zwaardere inslagen verderoipp richting de haven. Later bleek dat het bommen geweest waren welke waren afgeworpen waren door acht Typhoons. De eerste serie bommen was bij ons in de straat terecht gekomen, we hadden heel veel geluk gehad want huizen aan de overzijde van de straat waren zwaar beschadigd. Bij de derde raid waren zware bommen terecht gekomen in de Havnestraat waardoor de z.g. Franse kazerne in puin lag.

Omdat onze kelder niet bestand was tegen dit geweld werd door de buren, Van Hasselt, aangeboden in hun winkel te komen bivakkeren. Dit bouwwerk was tamelijk nieuw en voorzien van gewapend betonnen verdiepingsvloeren. Terwijl wij daar vertoefden ging mijn oom nog een keer terug naar ons huis. Hij werd aangesproken door een Duitse militair en gesommeerd om naar binnen te gaan. Er waren reeds ‘vijandelijke’ troepen bij het station waar de Waterstraat eindigde

De laatste dag van de belegering zijn we nog in de kelder van de buren gegaan alwaar de familie van Hasselt (drie personen) en hun buren de familie Engelage (vijf personen) vertoefden.Van het verblijf in deze kelder is mij alleen bijgebleven dat we in water gekookte gedroogde mous (boerenkool) uit een pak kregen met taaie nerven erin.

De volgende dag kwam de dochter van boekhandel Dost binnen rennen roepende: ‘’Wij zijn vrij, wij zijn vrij’’. ‘’Had ik dat maar eerder geweten dan had ik de mous niet gegeten. Toen zagen wij ook de ravage in de straat, de Baptistenkerk op ded hoek van de Oranjestraat stond in de brand. Aan de overkant waren panden, o.a. smederij Heemstra, beschadigd door bommen.

In de straat lagen blindgangers, kleine bommen met parachutes. Tegen de zijgevel van ons huis was een onontplofte granaat terechtgekomen. Er waren namelijk ook granaten met binnenin pamfletten, bestemd voor de bezetters, afgevuurd. Een echte granaat zou door de muur gegaan zijn en vervolgens door het kelderdak. Wij hebben waarschijnlijk geluk gehad.