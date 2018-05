Kunst en cultuurhuis De Ent in Hellum sluit zondag 13 mei de expositie zelfportretten en tekeningen van Aafke Steenhuis af met de vertelling ‘Wie Zijn Wij In Hellum’ door exposante.

Aafke Steenhuis heeft diverse boeken geschreven, waaronder “Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten”. Tijdens de afsluiting is er muziek van Aafke's echtgenoot Jan Joost Teunissen. De Ent is 13 mei open van 14.00 tot 17.00 uur. Entree is vrij.