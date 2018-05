Parels van het Noorden

Een dag op stap in de stad, met een rondvaartboot door de grachten, onderweg uitstappen om een museum, galerie of monument te bezoeken. Of ergens een drankje nuttigen, een hapje eten en door de historische straten of pittoreske steegjes dwalen. Het kan in Amsterdam en binnenkort ook in Appingedam/

Met het Damsterveer word je praktisch voor de deur afgezet bij negen kunstzinnige en culturele locaties in Appingedam. Artiveer is een combinatie van kunst, cultuurhistorie en varen in één arrangement. Bekende locaties zoals Museum Møhlmann, Museum Stad Appingedam, de Nicolaïkerk en andere verborgen parels van Appingedam openen gezamenlijk hun deuren op vier vrijdagen. De eerste is op 11 mei, de dag na Hemelvaart.

Arrangement

Het plan begon bij het Damsterveer dat na drie jaar de rondvaartdienst wilde uitbreiden met een arrangement. Een samenwerking werd gestart tussen het Damsterveer, de negen kunstzinnige en culturele locaties en het Cultureel Platform Appingedam. Deze samenwerking is uitgebreid met een aantal Damster eetgelegenheden om het arrangement aan te vullen met een Artiveerlunch en/of -diner. Deze nieuwe toeristische impuls biedt Damsters en mensen uit de regio de gelegenheid om kunst en cultuurhistorisch Appingedam verder te ontdekken. Daarnaast is Artiveer aantrekkelijk voor bezoekers van buiten de regio. De ruime openingstijden (10.00 tot 18.00 uur) geven gelegenheid om in 1 dag meerdere locaties te bezoeken.

Aanlegsteigers

Met inzet van de gemeente Appingedam en verschillende fondsen zijn extra aanlegsteigers gerealiseerd om verschillende opstappunten te creëren. De loopafstanden tussen de diverse locaties worden daardoor behoorlijk verkort.

De vrijdag na hemelvaart, 11 mei, start de eerste vaardag van Artiveer. Om 09.50 wordt het startschot gegeven van de eerste vaart door wethouder Annalies Usmany op het Cleveringaplein in Appingedam. Belangstellenden zijn swelkom om de opening bij te wonen. Meevaren met Artiveer? Kijk dan op artiveer.nl voor meer informatie