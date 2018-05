Dodenherdenkingen Midden-Groningen

Gezamenlijk herdenken we op 4 mei alle Nederlandse burgers en militairen die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, waar ook ter wereld.

Om 20.00 uur wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving 2 minuten stilte in acht genomen. Ook elders wordt iedereen verzocht deze plechtige stilte in acht te nemen.Vanaf ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang hangt bij alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.

De herdenkingen in Midden-Groningen vinden plaats op 19 locaties. Op de website van de gemeente Midden-Groningen staat het complete overzicht van deze herdenkingen met daarbij de locaties, de tijdstippen en andere bijzonderheden.

In Hoogezand is burgemeester Rein Munniksma aanwezig bij de plechtigheid bij het Joods monument. Het gezelschap verzamelt zich om 17.40 uur in het Oosterpark voor een stille tocht naar het Joods Monument. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt de burgemeester een toespraak en dragen leerlingen van CSG Rehoboth een gedicht voor. Om 18.00 uur volgt er 2 minuten stilte.

In Foxhol is raadslid Patricia Nieland aanwezig bij de plechtigheid bij het monument Foxhol. Zij houdt daar een herdenkingsrede.

In Harkstede is gemeentesecretaris Henk Mulder aanwezig bij de Monumentale Kerk, Hoofdweg 63 en legt een bloemstuk namens de gemeente Midden-Groningen. Mevrouw Kanis-Kamp (Herinneringscentrum Westerbork) houdt een herdenkingsrede.

In Slochteren is raadslid Harry Wind aanwezig bij de Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdweg 108. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt hij een herdenkingsrede en legt hij een bloemstuk.

In Schildwolde is raadslid Rudy Sinnema aanwezig bij de Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdweg 127. Hij houdt een herdenkingsrede en legt een bloemstuk namens de gemeente Midden-Groningen.

In Kolham, bij het gedenkteken voor dorpshuis 't Mainschoar, Hoofdweg 81a is raadslid Mariët Bosman aanwezig. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt zij een herdenkingsrede en legt zij een bloemstuk.

In Siddeburen is wethouder Jan Jakob Boersma aanwezig bij de herdenking in de Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdweg 124. Het gezelschap gaat daarna te voet naar het monument aan de Viskenijstraat. Namens de gemeente Midden-Groningen legt de wethouder een bloemstuk.

In Hellum is wethouder Anja Woortman aanwezig bij de herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk, Hoofdweg 33. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt zij een herdenkingsrede en legt zij een bloemstuk.

In Tjuchem is raadslid Gerard Renkema aanwezig bij de plechtigheid. Het gezelschap verzamelt zich bij de Plaaisterploats voor een stille tocht naar de Kapel. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt hij een herdenkingsrede en legt hij een bloemstuk.

In Froombosch is griffier Mieke Bouwman aanwezig bij de herdenking op de begraafplaats nabij Hoofdweg 131. Zij houdt een herdenkingsrede en legt een bloemstuk namens gemeente Midden-Groningen.

In Woudbloem is raadslid Erianne van der Burg aanwezig bij de plechtigheid. Het gezelschap verzamelt zich bij Erf en Weide, Woudbloemlaan 34 en gaat daarna te voet naar het oorlogsmonument. Mevrouw Van der Burg legt daar een bloemstuk namens gemeente Midden-Groningen.

In Hoogezand (Damkerk, Stille Hof)) is burgemeester Rein Munniksma aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij de Damkerk en gaat via de gedenkplaat bij Kappa Graphic Board naar De Stille Hof. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt de burgemeester een toespraak. Er wordt een krans gelegd door kinderen van de basisschool ‘De Schakel’.

In Sappemeer (Gedenknaald) is raadslid Niels Joostens aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich op het plein bij de Rooms-Katholieke kerk in Sappemeer voor een stille tocht naar de Gedenknaald in het Margrietpark. Niels Joostens houdt een toespraak en er wordt een krans gelegd door kinderen van de Theo Thijssenschool.

In Kiel-Windeweer (de Amshoff) is raadslid Hans Haze aanwezig. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt hij een herdenkingsrede en er wordt een krans gelegd door kinderen uit Kiel-Windeweer.

In Kropswolde (bij de kerk) is wethouder Jaap Borg aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij de kerk in Kropswolde voor een stille tocht naar de oorlogsgraven. De wethouder houdt een herdenkingsrede namens de gemeente Midden-Groningen en er wordt een krans gelegd door kinderen van basisschool ‘Het Ruimteschip’.

In Noordbroek (kerk) is wethouder Peter Verschuren aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich in de kerk. Peter Verschuren houdt een herdenkingsrede waarna men voor een stille tocht naar het monument gaat. Hier wordt namens de gemeente Midden-Groningen een krans gelegd.

In Zuidbroek (Gedenkteken) is raadslid Han van der Vlist aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij dorpscentrum De Broeckhof voor een stille tocht naar het gedenkteken bij het station. Han van der Vlist houdt een herdenkingsrede en legt namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de kinderen van de basisschool.

In Meeden (Bezinningsmonument) is raadslid Martine Feenstra aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich in het dorpshuis voor een stille tocht naar het bezinningsmonument. Namens de gemeente Midden-Groningen houdt Martine Feenstra een herdenkingsrede en legt zij een krans samen met de kinderen van de basisschool.

In Muntendam (Nederlands Hervormde Kerk) is raadslid Thea van der Veen aanwezig. Het gezelschap verzamelt zich bij de baptistenkerk voor een stille tocht naar de hervormde kerk, waarna men zich verzamelt bij het gedenkteken. Thea van der Veen houdt een herdenkingsrede en legt namens de gemeente Midden-Groningen een krans samen met de leerlingen van de basisscholen.