Campagneteam Groen Licht organiseert fietsclinic

Zo houdt het campagneteam vier fietsclinics voor 70-plussers in de gemeenten Grootegast, Zuidhorn en Eemsmond om hen bewust te maken van ‘gevaren’ tijdens het fietsen.

Fietsclinics voor 70-plussers

Op verschillende data in mei organiseert het team van Groen Licht fietsclinics. Tijdens deze clinics wordt voorlichting gegeven over fit en veilig blijven fietsen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• U leert beter omgaan met verminderende reactiesnelheid, afname van onder andere gehoor, zicht en hoe houd je op de fiets een goede balans/evenwicht?

• Er worden tips en trucs gegeven voor het gebruiken van de juiste ondersteuning en de versnellingen.

• Er komen verschillende oefeningen voor een betere fietsvaardigheid aan bod.

• Het verkeer is veranderd, hoe ga je dan nog veilig met elkaar om in het verkeer?

• Er is gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen.

• Afsluitend is er een quiz: ‘Wat is uw echte fietsleeftijd?’

De clinics zijn gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat u uw fiets meeneemt.

Aanmelden, tijd en locaties

Deelnemen kan door aan te melden via de website. Deelname is gratis. De fietsclinics is 16 mei in Woonzorgcentrum Het Hoge Heem in Grootegast (www.groenlichtgroningen.nl/grootegast), 28 mei in Sporthal De Kooi in Oldehove (www.groenlichtgroningen.nl/oldehove), 29 mei in Roodeschool bij Steunstee Roodeschool (www.groenlichtgroningen.nl/roodeschool) en 30 mei in Aduard bij MFC De Meeden (www.groenlichtgroningen.nl/aduard).

Voor meer informatie en vragen over de fietsclinics kunt u contact opnemen met de Fietsersbond: t.scholtens@fietsersbond.nl / 0619608690.

‘Ik ga voor Groen Licht!’

Op de website www.groenlichtgroningen.nl is van alles over de campagne te vinden. Groningers kunnen daar online de belofte: ‘Ik ga voor Groen Licht!’ doen. Op de website is te zien hoeveel Groningers de belofte al hebben gedaan.

Campagne Groen Licht Groningen

Groen Licht Groningen is een campagne van Verkeerswijzer Groningen. Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden en partners die zich onder meer inzetten voor de verkeersveiligheid in Groningen.