Benefietconcert in Corpore

Muziekvereniging “In Corpore” zal 18 mei in samenwerking met met Popkoor Popkorn een benefietconcert houden voor Stichting Walk On.

Stichting Walk On is opgericht in maart 2016 naar aanleiding van een ongelukkig ongeval waarbij Wagenborger Dennie Jager een dwarslaesie opliep. De Stichting zet zich in om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. De focus ligt nu op een exoskelet. Jammer genoeg wordt een exoskelet nog niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar.

De aanschaf van een exoskelet is niet het einddoel. Met het exoskelet zal Dennie Jager als pionier in Nederland zich inzetten om met de hulp van een onderzoeksteam aan te tonen dat een exoskelet bevorderlijk is voor de gezondheid van iemand met een dwarslaesie. En daarmee zal het exoskelet als medisch hulpmiddel erkend kunnen worden in Nederland.

Het fanfare-orkest zal tijdens het concert het programma ten gehore brengen wat ook 26 mei op het Golden Spiker Festival in Ureterp zal worden uitgevoerd. Het orkest is al maanden met dit programma bezig en dit zal de eerste keer zijn dat het programma integraal wordt uitgevoerd. Het programma zal worden aangevuld met lichte muziek.

Daarnaast zal ook Popkoor Popkorn belangeloos haar medewerking verlenen. Popkoor Popkorn bestaat al sinds 1998 en telt momenteel zo’n 21 dames die samen met dirigent Wim de Bos, de enige man in het gezelschap, werken aan een zeer gevarieerd repertoire van popsongs. De swingende en actuele popliedjes, Nederlandstalige hits en ballads vormen de basis ingrediënten voor het optreden.

Entree is minimaal 5 euro maar mocht u bereid zijn om een extra gift te doen, dan is dat welkom. Alle baten van het concert zullen ten goede komen aan Stichting Walk On, ook met dank aan bestuur Gereformeerde kerk en Ons Centrum.

Het concert is vrijjdag 18 mei in de Gereformeerde kerk in Wagenborgen, aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie www.stichting-walk-on.org, www.popkoorpopkorn.nl en www.incorpore.nl