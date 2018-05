Keltisch concert kerk Oosterwijtwerd

OOSTERWIJTWERD

In de kerk van Oosterwijtwerd is zondag 6 mei om 14.30 uur Keltische muziek te beluisteren van de groep Fling. Annemarie de Bie en Evert Jan ’t Hart zingen en spelen op traditionele instrumenten als de Ierse houten dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel), gitaar, Uilleann pipes (Ierse doedelzak), whistles (kleine fluit) en bouzouki (snaarinstrument). Na hun succesvolle theatertournees in het hele land en tv-optredens bij Podium Witteman en Vrije Geluiden zijn ze nu op kleinere podia te horen met een afwisselend programma, melancholiek en vrolijk.