Zorgeloos op vakantie met caravan

,,Een mooie vakantie wordt zorgeloos met een goed onderhouden caravan.’’ Johan Bijlsma van Camper en Caravan Repair Lemmer is specialist in de onderhoudskeuringen voor de rijdende vakantiewoningen.

Vorig jaar sloot het bedrijf aan het Lemsterpad zich aan bij de Bovag. Elf jaar geleden zijn Sieger Planting en Johan Bijlsma gestart met Schadeherstel Lemmer, een schadeherstelbedrijf voor auto’s. Twee jaar later kwam daar het herstellen van schade bij voor caravans en campers. Al gauw werd die laatste de specialisatie. Nu bieden ze het hele onderhoudspakket. Camper en Caravan Repair Lemmer is één van de Bovag onderhoudsbedrijven die een speciale caravanremmentestbank heeft. Hiermee wordt de noodremsituatie nagebootst, het remvermogen getest net als de druk op de trekhaak. ,,Je ziet dat deze maar al te vaak wordt uitgevoerd op een autoremmentestbank zonder oploopremcontrole of schriftelijke uitdraai’’, zegt Bijlsma.

Het desinfecteren van de drinkwatertank en de banden op spanning brengen; dingen die snel worden vergeten. Maar de specialisatie van Camper en Caravan Repair Lemmer is het waterdicht maken van de caravan. De kitranden bij een camper of caravan zijn de zwakke plekken op het dak. Met verspuitbaar plastic maken ze de caravans waterdicht. ‘De coating kan zelfs tegen hagel’, zegt Bijlsma. ‘De kitranden worden meegeseald en dat maakt het een onderhoudsvrij dak, van lekkage uitgesloten met garantie’’.

Voor caravans zijn de regels afgelopen jaren veranderd. Steeds meer campings in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk vragen naar het overleggen van het gaskeuring logboek, voordat je tot de camping wordt toegelaten. ,,Veel mensen hebben vorig jaar al meegemaakt wat de consequentie van het ontbreken van de DVGW G 607 keuring kan betekenen: geen logboek, geen plaats. En daar ga je natuurlijk niet voor op vakantie.’’

