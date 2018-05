Real Bridge Dancers organiseren open audities voor dansers uit de regio

Een onafhankelijke jury bestaande uit Nusta Grotenhuis en Kasia Bloch zal bepalen wie van de auditanten in seizoen 2018-2019 deel mag nemen aan een nog op te richten wedstrijdteam.

De audities vinden plaat in de gymzaal, achterkant Dorpshuis De Brêge, De Veenscheiding 18, 8539 SH Echtenerbrug. Deelname kost 2 euro.

Doelstelling van RBD met de oprichting van een wedstrijdteam is om extra uitdaging te bieden aan getalenteerde dansers uit zowel Echtenerbrug als de omliggende regio. Er wordt in de lessen toegewerkt naar het deelnemen aan verschillende streetdance en Hip Hop wedstrijden.

Verschil met de recreatieteams is dat de lat hoger ligt bij een wedstrijd team qua inzet, motivatie en concentratie en ook is het deelnemen aan optredens en wedstrijden niet vrijblijvend zoals bij de recreatieteams wel het geval is.

Het wedstrijdteam van RBD komt onder leiding te staan van de uit Lemmer afkomstige breakdancer/Hip Hop danser Sammie Cohensius.

De Real Bridge Dancers is in januari 2016 opgericht door Selie-Anne van der Veer en telt op dit moment vier recreatieve groepen; Bridge kids 7-9 jaar, B-Real crew 10 jaar en ouder, breakdance/free run groep en de volwassenen groep. Sinds september 2017 is Sammie Cohensius RBD komen versterken.

Het dansseizoen loopt begin juni ten einde, Sammie en Selie-Anne gaan graag in september 2018 weer met vol passie en enthousiasme met een nieuw dansseizoen van start.