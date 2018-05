Groenstations Echten en omgeving opnieuw ingericht

In overleg met de Plaatselijke belangen blijven de groenstations in Oosterzee, Echten en Bantega open. Inwoners kunnen op een locatie dicht in de buurt hun snoeiafval kunnen blijven wegbrengen.

De stations hebben een duidelijke afbakening gekregen, zodat het duidelijk is welk afval in welk deel van het groenstation thuis hoort. Op verzoek van plaatselijk belangen zijn geen hekken geplaatst, zodat inwoners op alle tijden hun groenafval kwijt kunnen.

Groen tuin- en snoeiafval

De groenstations zijn alleen bedoeld voor groen tuin- en snoeiafval, denk aan onkruid, bladeren, gras en takken, maar niet voor grond, zoden, banken, potten, bielzen, boomstronken, hekjes en dergelijke. Die materialen moeten net als anders naar het milieuterrein worden gebracht. Dit staat ook op de borden bij het groenstation vermeld.

Maatregelen omdat het nog niet goed gaat

De laatste weken blijkt dat er toch veel afval op de groenstations gestort wordt dat er niet thuis hoort. Ook komt er regelmatig afval buiten de bakken terecht. Gemeente De Fryske Marren maakt delen van het groenstation groter, zodat ze beter toegankelijk zijn en wordt, eerst in Echten, een camera geplaatst. Blijkt dat er na deze aanpassingen nog steeds ander afval wordt gestort, dan gaan de groenstations in deze dorpen dicht. Een andere oplossing is het plaatsen van een hek door de gemeente en sleutelbeheer door vrijwilligers vanuit het dorp, in overleg met plaatselijk belang.

Groenstation bij De Hege Fonnen sluit

Het groenstation aan de aan de Betelgeuze in Lemmer gaat op 17 mei dicht. Te vaak is hier ander afval gevonden zoals tuinhout, zand/grond en plastic zakken. Inwoners moeten hiervoor naar het milieuterrein aan De Steke (en straks naar de Ossekamp).