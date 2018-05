Record aantal deelnemers op Gaasterlandwandeltocht

Lionsclub Balk ‘Tusken Mar en Klif’ organiseert de wandeltocht jaarlijks om geld in te zamelen voor goede doelen. Vanuit de opbrengsten kan Stichting Starchildren uit Nepal € 5.000 tegemoet zien. De Stichting geeft HIV geïnfecteerde kinderen en aids wezen in Nepal de geborgenheid van een thuis, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en een kans op een beter leven.



Ook Stichting BMFM, Bevordering Mobiliteit Fysiekbeperkte Mensen, krijgt een bijdrage van € 5.000 bijgeschreven. Daarnaast krijgt de Stichting nog een extra cheque. Henk Homma Verzekeringen, een van de vaste sponsoren van de Gaasterlandwandeltocht,overhandigt namens Nh1816 Verzekeringen het bedrag van € 500 aan het bestuur. Ynte Kuipers, bestuurslid Lionsclub: “BMFM is bezig de nieuwbouw van een aangepaste boot af te ronden om ook met rolstoelgebruikers te kunnen varen in Gaasterland. Deze gift is zeer welkom. Het was een geslaagde dag. Onze vrijwilligers hebben alles in goede banen geleid. Volgend jaar op 5 mei staan wij er weer klaar voor.”