136 sloepen roeiden van Harlingen naar Terschelling

Een groots evenement met dit jaar prachtige weersomstandigheden voor de roeiers en de supporters op de volgschepen. Door de weersomstandigheden was iedereen veel sneller dan voorgaande jaren.

Het Lyts Leeuwke startten om 08.30 in de eerste start. GIA’s Zusje startte om 08:40 uur. 9.00 uur was het zover voor de heren van L8.

Na een race met weinig wind en veel zon wisten de Zusjes in een tijd van 3:28:56 uur het wad over te roeien. Dit bleek voldoende voor een zesde plaats op het erepodium. Hiermee zijn zij tevens het best presterende polderteam.

De GIA Light heeft met twee gastroeisters aan boord een 13e plaats behaald in een tijd van 3:36:20. De mannen behaalden met de Razende Snol een 14e plaats, met een geroeide tijd van 2:58:35 uur. Al met al knappe prestaties van de roeiteams uit Rutten.

Het Lyts Leeuwke finishte met een tijd van 3 uur, 46 minuten en 21 seconden als 16e. De Heren L8 in de Jumbo sloep van Sjoerd de Jong roeide zich naar een 39e plek met een tijd van 3:20:59. Er deden in totaal 136 sloepen mee.