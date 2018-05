Lyts Leeuwke 16e tijdens 44e HT race

,,Maandenlang zijn we druk bezig met alle voorbereidingen voor de race der races..

De tocht van Harlingen naar Terschelling. Als eerste willen wij een groot dankwoord aan onze fantastische sponsor richten voor deze race: Zeilmakerij de Vries Maritiem uit Lemmer! Ruben Hoekstra bedankt voor het mede mogelijk maken van dit fantastische weekend.

Donderdag 10 mei reizen 2 leden af naar Harlingen om de sloep te brengen en de inschrijving te voltooien.. nog 1 nachtje slapen en dan mogen we.

Om 6 uur s morgens gaan we richting Harlingen, we starten om 08.30.. direct in de eerste start. We gaan naar de sloep.. alles 3 dubbel gecheckt.. Het wordt mooi weer dus goed smeren, vaseline mee, handen intapen, voldoende eten en drinken, haren vast..

We kunnen.. oproeien naar de start en dan wachten tot het startsein.. 3, 2, 1 en los zijn we... 34 km knallen over het wad, stroming mee, bijna geen wind.. heel veel volgboten.. wat is dit toch gaaf!! Samen met onze inval stuurvrouw Annechina gaan we brutaal en vol lef richting Terschelling, diepte opzoeken, boeien afvinken, vol over de weagen door de vrachtboten en de veerdiensten.

Gelijk 1, uut, 2, uut kom op meiden, hangen.

Trek hem erdoor, kijk ons eens gaan... als een speer.. sa mooi dit.. 4, uut, 5, uut..

En dan het schuitegat.. vol erin en door.. het laatste stuk is het zwaarste stuk. Dit is roeien met alles wat je nog kan geven, vlakbij de klipper langs voor de minste stroming en we knallen naar Skylge in een tijd van 3 uur, 46 min en 21 seconden.

Yes.. we zijn er.. trots, blij, kapot, leeg.. maar oh wat gaaf! Bijna 1 uur sneller dan vorig jaar..

Een feestelijke avond en een heerlijke dag volgen op Terschelling. Zaterdagavond met zijn allen naar de feesttent.. eerst de jubilarissen op het podium en dan de uitreiking.. helaas niet op het podium, maar we hebben een fantastische 16e plaats behaalt van de 39 damessloepen!! Super trots duiken we het feestgedruis in..... Het was nog lang onrustig en erg gezellig op Terschelling!”