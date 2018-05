Kijken op de bouw in Lemmer

Van Gelder en de provincie Fryslân zetten op zaterdag 2 juni de bouwhekken open voor het publiek om al deze vragen te beantwoorden. Stap op de fiets en bezoek verschillende locaties langs de weg. Of stap in één van de treintjes, en laat je langs de locaties rijden. Op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 16.00 uur zijn er voor jong en oud verschillende activiteiten te doen langs de provinciale weg in Lemmer.

Locatie 1: Nabij de McDonalds

Op deze locatie legt een medewerker van Van Gelder uit wat werken in de civiele techniek betekent. Hoe maak je een weg breder? Waar moet je rekening mee houden? Wat is asfalt nou eigenlijk? En waarom is het werken in de civiele techniek zo leuk? Uiteraard mag je zelf ook vragen stellen.

Locatie 2: de keet (Albert Koopmanstraat 5)

Kleur een kleurplaat zo mooi mogelijk in, verplaats je in een echte bouwvakker, speel in een berg met zand of leef je uit op een springkussen. Het kan bij de keet aan de Albert Koopmanstraat. Hier vindt ook de verkiezing van het mooiste spandoek plaats. Die zijn de dag ervoor gemaakt door basisschoolleerlingen uit Lemmer. Het spandoek met de meeste stemmen krijgt na de Dag van de Bouw een prominente plek aan de N359.

Locatie 3: Flevotunnel

Hoe zit dat nou eigenlijk? We staan in de gemeente Lemmer, maar de provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de aanpak van de weg door Lemmer. Een medewerker van de provincie Fryslân geeft uitleg aan de hand van een strip die speciaal hiervoor gemaakt is. Daardoor krijgt iedereen een goed beeld van hoe het hele traject van ontwerp tot aan realisatie eruit ziet.

Locatie 4: aan de slag! Meten is weten

Landmeters, we hebben ze allemaal wel eens langs de weg zien staan. Oranje jas aan en een machine op 3 poten, die ‘iets’ meet. Maar wat meet je dan precies? En hoe doe je dat? Op het strand kun je er zelf achter komen. Ga, onder begeleiding van een echte expert, op zoek naar schatten die verstopt zijn op het strand.

