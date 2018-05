Heren L8 roeit zich naar een 39e plek op de HT

Met de start in Harlingen kon de Jumbo sloep van Sjoerd de Jong vroeg aan de bak. Om zo te beginnen aan de loodzware tocht over een kleine 34 kilometer over het wad, met de finish in de haven van Terschelling.

9.00 uur was het zover voor de heren van L8 en onder leiding van de vervangende schipper, Benny Jensma, werd er vanuit Harlinger haven met de stroom mee geroeid langs de Pollendam richting het Blauwe Slenk en het Vlietstroom.

In het Vlietstroom liepen de snelheden op tot 13 km/h. Het weer was, qua wind, gunstig te noemen, echter de zon maakte het wel moeilijker. Gelukkig had Beach Club Lemmer zonnebrillen en petjes beschikbaar gesteld om zo maximaal de focus op de wedstrijd te houden.

Na ruim 2 uur en 27 kilometer verder ging de koers rechtsaf het, onder roeiers beruchte, Schuitegat in. Hier zit het venijn van de wedstrijd, want hier kan het verschil tussen een goede en slechte klassering gemaakt worden. Men roeit hier namelijk tegen de stroom in de laatste 6,5 kilometer richting de haven van Terschelling. Ter vergelijking, deze 6,5 kilometer werden afgelegd in een kleine 75 minuten.

Het was al wel duidelijk dat de tijd van het debuutjaar ervoor zou worden verbeterd, maar of het voldoende zou zijn, om bij het gestelde doel om bij de eerste 40 te finishen, moest worden afgewacht. Met de weersomstandigheden bleek namelijk dat iedereen veel sneller was dan voorgaande jaren.

Zaterdag, bij de prijsuitreiking, kwam het verlossende woord; 39e van de 136 deelnemende sloepen. Al met al een keurig resultaat, echter zijn er nog wel wat puntjes ter verbetering, dus op naar 2019.

Het resultaat is ook mede mogelijk gemaakt door de (riem)sponsoren: Jumbo, Beach Club Lemmer, Talamex, Rabobank, By Kenneth, Expertise Bureau Jansen, Kingma Walinga makelaardij, Imont Montage Lemmer, Geotrack Telematics B.V. Chung-a-hing Schilder, Kluger en Maritiem de Vries.