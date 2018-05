Foto’s | Skûtsjesilen Lemmer Ahoy

Dit jaar zeilden de verschillende klassen van de skûtsjes voor het eerst op verschillende tijdstippen hun wedstrijd. Dat vergroot de veiligheid voor de schippers en zorgt voor meer overzicht voor het publiek op de wal.

De competitie is vriendschappelijk, maar ook best fanatiek. Dat laatste is niet onbelangrijk. Een goede start van het seizoen telt zwaar voor de schippers. Vaak gaat het dan om het inwerken van nieuwe bemanningsleden en de ultieme test of het materieel technisch aan de verwachtingen voldoet.

Het wedstrijdwater voor de skûtsjes was voor het grootste deel in de baai van Lemmer. Hierdoor waren ze vanaf de wal goed te volgen door de vele belangstellenden en families.

Uitslagen

In het eindklassement eindigde in Klasse 1 skûtsje Doarp Huzum op de eerste plaats, De Waaksdom op de tweede plaats en Doarp Grou op de derde plaats. Het Lemster Skûtsje werd zevende.

In Klasse 2 eindigde Sterke Jerke op plaats 1, Redbad op plaats 2 en Lonneke op plaats 3.

De eerste prijs in Klasse 3 ging naar Lytse Earnewaldster, de tweede plaats was voor Eemlander en de derde plek was voor Welvaart.