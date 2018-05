Gemaal Echten luidt nieuw expositieseizoen in

Het expositie seizoen is bij het Gemaal in Echten op 12 mei van start gegaan. Het duurt tot en met 2 september.

René Tweehuysen

Galerie Het Gemaal heeft voor het zomerseizoen René Tweehuysen gevraagd, bekend Fries portret- en landschapschilder. Hij is dit jaar doorgedrongen tot de laatste 48 deelnemers aan de BP Portrait Award, de meest prestigeuze portretschildercompetitie ter wereld. Het portret van zijn zoon Finn is daarmee geselecteerd voor de zomerexpositie van de National Portrait Gallery in Londen. In Galerie Het Gemaal hangen nu zijn landschap-schilderijen, olieverf op doek of paneel.

Tweehuysen woont in Oude Bildtzijl, aan de noordkust van Friesland. Het landschap daar en de Waddenzee vormen voor hem een grote bron van inspiratie. Hij schildert in figuratieve stijl de stilte en ruimte van het Noord-Friese land, zilver licht over de kwelders van de Waddenzee, wolkenluchten boven het boerenland, vee in het land, verstilde beelden van menselijk leven en werken.

Stokkenvogels en Bouwsels

De Stokkenvogels van Hannie Bushoff hebben Galerie Het Gemaal gekozen als plek waar zij de zomer willen doorbrengen. Hannie Bushoff ziet in de bossen takken van oude eiken, verhard door de jaren, afgesleten en verweerd. Uit dit dode hout ontstaan haar vogels. Haar nieuwere werk betreft Bouwsels. Naast de natuur wordt zij aangetrokken door oude bouw -en fabrieksterreinen. Bushoff struint er rond met oog voor ‘resten’. Met deze verweerde en vervallen materialen bouwt ze tot er nieuwe vormen ontstaan.

Galerie Het Gemaal is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Kijk voor meer informatie op de website: www.galerie-het-gemaal.nl. Het Gemaal is gevestigd aan de Hoofdweg 29 in Echten.