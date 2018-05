Hennie Aukema wint koersbalcompetitie

Een 12-tal dames en heren speelden dit seizoen iedere donderdagmiddag koersbal. Het spel is voor deze groep senioren een belangrijke vorm van bewegen geworden. Maar ook de gezelligheid wordt niet vergeten en daarom noemt de groep zich Út è Koers. Ondanks dat het spel laagdrempelig is, is het rollen van de ballen niet altijd even makkelijk, ze rollen namelijk altijd met een boog. Concentratie is, naast de techniek, daarom een van de belangrijkste factoren.

Donderdag 3 mei was de afsluitingsmiddag. Diverse prijzen waren te winnen. Hennie Aukema won, net als vorig jaar, met 304 punten de eerste prijs. Ria Tuinier werd tweede met 299 punten. De prijzen werden uitgereikt door Ale Boersma, vrijwilligerscoördinator.