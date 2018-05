De Ontmoeting: Ronald en Anke Boomsma

In de rubriek De Ontmoeting verhalen over waar mensen elkaar ontmoeten. Deze week zijn Ronald en Anke Boomsma-Zwerver aan het woord. Ronald en Anke zijn de eigenaren van minicamping Het Zwerversnest in Bantega.

Wie zijn jullie?

,,Wij zijn Ronald en Anke Boomsma-Zwerver. Sinds begin november 2017 wonen wij aan de Bandsloot 37 in Bantega. We zijn beide geboren en getogen in Sneek. Hier hebben we ons hele leven gewoond, dus de verhuizing naar Bantega was voor ons wel een hele verandering. Ronald werkt als verhuizer/chauffeur bij Wolthuizen Stilma Verhuizingen in Heerenveen en Anke als bestuurssecretaresse bij de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek. We hebben in Bantega een minicamping opgezet. Wij zijn beide kampeerders in hart en nieren.”

Waarom zijn jullie een camping begonnen?

,,Ronald kwam halverwege 2016 met het idee om een camping te beginnen. Hij is verhuizer en ziet zichzelf dat niet tot zijn pensioen doen. Ik (Anke) was eerst niet zo enthousiast, maar na het volgen van een cursus ‘Kleur bekennen’ ben ik gaan nadenken over wat ik verder met mijn leven wilde doen. Ik ging beseffen dat je maar één keer leeft en als je wat wilt, dan moet je daarvoor gaan. En zo kwamen we na divers speurwerk op Funda uit in Bantega.”

Waarom Bantega?

,,We waren op zoek naar een locatie met campingmogelijkheden in Friesland en ook nog redelijk in de buurt van ons werk in Sneek en Heerenveen. Wat ons aantrekt in Bantega is de rust en de natuur (het weidse landschap). Een mooi plekje!”

Wat is Het Zwerversnest voor camping?

,,Bij onze woonboerderij ligt een kampeerveld (met circa vijftien ruime kampeerplekken). De bestemming was al vastgelegd bij de gemeente. Maar verder hebben wij de camping vanaf nul opgebouwd. De camping hebben we ‘Het Zwerversnest’ genoemd. Die naam verwijst naar de achternaam van Anke, maar ook kampeerders zijn ‘zwervende’, vandaar dat we dit een toepasselijke naam vinden. We willen kampeerders een warm nest bieden. Rust en natuur staan voorop. De camping ligt aan een landweggetje, vlakbij Lemmer, het Tjeukemeer en het Kuinderbos. Inmiddels hebben we twee ruime en volledig ingerichte safaritenten (6-persoons) in gebruik genomen. Binnenkort gaan we een trekkershut op het terrein plaatsen. Daarnaast willen we de recreatieruimte in de nabije toekomst ook gaan verhuren voor kleinschalige vergaderingen en/of workshops. We hopen dat onze minicamping over vijf jaar supergoed draait zodat we ook onze schuur (gemeentelijk monument) kunnen herbouwen. ”

Jullie zijn kampeerders in hart en nieren, wat vinden jullie zo leuk aan kamperen?

,,Wij hebben zelf jaren een buscamper gehad. Het trekken/doorreizen van plek naar plek en de vrijheid hierbij trok ons erg aan. Met een eigen camping kunnen we natuurlijk voorlopig zelf niet kamperen, maar wellicht in de toekomst wel weer. Een camperreis door bijvoorbeeld Canada of Amerika staat nog op ons lijstje.”