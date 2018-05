Meimeringen | Verkeer en zo

Als je hier zwanger bent, ben je het zo weer kwijt. Ik kijk even onbegrijpend naar mijn buurman die me dat zo even tussen neus en lippen verteld. Een illegale abortuskliniek in Lemmer denk ik helemaal geshockeerd.

De vraagtekens in mijn ogen spreken blijkbaar boekdelen. Als je hier op de fiets zit of je loopt hier, dan val je van het ene gat in het andere zegt hij. En daar is geen woord aan gelogen. Als we in het weekend de auto elders zetten om er zeker van te zijn dat hij op maandag nog heel is, klunen we vervolgens weer naar huis. Tegels eruit, gaten in de straten. Mijn enkel al een keer verzwikt op zo’n nachtelijk avontuur en dat is niet kies.

Het herinnerde me ook onmiddellijk weer aan de uitspraken van de wethouder een aantal weken geleden. De onveilige verkeerssituaties waren grotendeels aan de inwoners zelf te wijten. Wat ik overigens ook niet ontken; er zijn mensen die er een potje van maken. Gauw nog even door rood rijden, niet goed uitkijken, met drank op achter het stuur. En dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf, dat klopt. Maar dat nu alle situaties daardoor komen bestrijd ik ook. Het is rondom onze woning echt een puinhoop als het om de straten gaat. Maar niet alleen daar. Loop eens over de Streek ter hoogte van de kerk. De auto’s staan daar geparkeerd tegen de bomen aan. Het gevolg: dat je dus over de weg moet of zo dun moet zijn als een luciferprikje. Dat zijn we allemaal niet, dus dan moet je wel over de weg. En wat te denken van mensen in een rolstoel of met een rollator? Die lopen daar met gevaar voor eigen leven. Of kijk eens naar die fantastische fietsenstandaards op het BK Plein. Ik geloof niet dat iemand er gebruik van maakt omdat niemand begrijpt waar ze voor zijn. Of die fijne parkeersituatie op de Schulpen. Die rare rails op de Nieuwedijk waar je elke keer bijna onderuit gaat met je fiets als je band er tussen komt. En zo zijn er nog wel een paar op te noemen. Jammer dat zo’n wethouder dat dan weer even niet vertelt.

