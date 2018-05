Verdachte aangehouden voor veroorzaken bootongeval

Daarbij zijn een 16-jarige jongen uit Lemmer en een 16-jarig meisje uit de gemeente Noordoostpolder ernstig gewond geraakt. Zij zaten in een rubberboot die werd overvaren door een speedboot, bestuurd door de man uit Lemmer. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de speedboot was er na het ongeval vandoor gegaan. Op aanwijzing van getuigen konden de agenten de bestuurder achterhalen en aanhouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Ook onderzoekt de politie of de man onder invloed van alcohol heeft gevaren.