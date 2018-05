‘Sluiting De Dam zeer opmerkelijk’

In een brief aan de Gemeente heeft scholenkoepel De Gearhing kennis gegeven van zijn besluit tot opheffing van de openbare basisschool De Dam in Lemmer, per 1 augustus 2019. De NCPN-fractie in de gemeenteraad is hier zeer verbaasd over.

Uit het scholen overzicht van De Gearhing blijkt een dramatische achteruitgang van het leerlingenaantal vanaf 2015. ‘Dit kan geen gevolg zijn van krimp’, stelt Rinze Visser. ‘Bij verreweg de meeste scholen is er sprake van een geleidelijke achteruitgang van het aantal leerlingen. Bij obs De Dam is de achteruitgang 85%, zodat er van deze school nauwelijks nog iets over is. De NCPN vermoedt dat er al jaren voor het officiële besluit tot opheffing besloten is en door middel van demotivatie en bewuste afbouw van het leerlingenaantal het gelukt is om niet alleen onder de gemeentelijke, maar ook onder de landelijke opheffingsnorm te komen.’

De NCPN-gemeenteraadsfractie heeft zich in deze kwestie met schriftelijke vragen tot het College van B&W gewend. De NCPN wil van B&W weten of zij deze vermoedens met de NCPN delen en zo ja, of zij dan bereid zijn herover met De Gearhing in gesprek te gaan. De fractie wil ook weten wat de waarde is van de poging van De Gearhing om tot een fusie van obs De Dam met een andere Gearhing-school te komen, als er toch al tot opheffing van de school is besloten. De fractie verzoekt de schriftelijke vragen, met eventueel de beantwoording van B&W op de agenda van de eerstvolgende openbare vergadering van de Commissie Samenleving te plaatsen.