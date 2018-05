Rijnslootpontje komt weer in de vaart

Het vaarseizoen van het Rijnslootpontje wordt zaterdag 5 mei geopend. Voor het negentiende seizoen kunnen fietsers en wandelaars gebruik maken van de verbinding over de Rijnsloot tussen Brekkenpolder en Skarsterlan v.v.

Er zijn enthousiaste vrijwilligers bereid gevonden om aan dit project mee te werken.

Het pontje vaart gedurende de maanden mei, juni en september uitsluitend in de weekenden en op erkende vrije dagen. In de maanden juli en augustus wordt elke dag gevaren. Ook wordt op vrijdag 11 mei gevaren, de dag na Hemelvaartsdag.

Mochten er in de maanden mei, juni en september groepen zijn, bestaande uit minimaal tien personen, die op een bepaalde tijd overgezet willen worden, dan is dit mogelijk. Bel een week voor de geplande tocht naar telefoonnummer 0514-563555 of 533335 en de extra overtocht kan geregeld worden.

Het seizoen sluit op zondag 30 september.