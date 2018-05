Lemster broers vullen BK plein

De nieuwe panden moesten een historische uitstraling krijgen, in lijn met de omliggende bebouwing. Dat was één van de belangrijkste eisen voor verkoop van de grond. De winnende inschrijvers, Oostenrijk & De Jong Invest en Arcus Zuid Projectontwikkeling, hebben daarvoor het beste plan ingediend. Zij ontwikkelden in samenwerking met Lemsters broers Tom en Wietse de Jong het plan. In het plan komen zes appartementen en is 640m2 ruimte voor commerciële invulling, zoals horeca, winkels of kantoren.