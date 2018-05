De Tocht volgt de rivier Ald Djip

Bewoners van zes dorpen belichten facetten van hun geschiedenis - op theatrale wijze: de Bakkeveensters bieden u bescherming tegen struikrovers en invallende legers; in Beetsterzwaag ontmoet u de markante jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt; Nij Beets confronteert u op cabareteske wijze met het karige bestaan van de turfstekers; de trotse Aldeboarnsters trakteren u op verhalen in een gondel; Akkrum dompelt u onder in 19e eeuws New York, de wereld van oud-inwoner Frank Cooper en de Jirnsumer Katten nemen u mee op een verrassend tochtje varen op De Boarn. Verhalenvertellers in de bus maken de reis compleet.

Per dag vertrekken er vier bussen, twee vanuit Jirnsum en twee vanuit Nieuw Allardsoog bij Bakkeveen. De busreis kost 30 euro, inclusief lunch, drinken en De Tocht … door de tijd, een rijk geïllustreerd boekje van 128 pagina’s over de geschiedenis van het landschap van Koningsdiep en Boarn. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 22 euro, inclusief lunch en drinken, zonder boekje. Voor meer informatie en kaarten: www.detocht.frl

De Tocht is een project van de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn in samenwerking met Bakkeveen, Beetsterzwaag, It Damshûs, Aldeboarn, Akkrum en Jirnsum en de vier verhalenvertellers Gjalt de Jong, Age Veldboom, Mindert Wijnstra en Douwe Kootstra. Op 11 juni organiseert de stichting in samenwerking met De Zonnenbloem een speciale Tocht voor mensen die slecht ter been zijn. Zie www.detocht.frl

Bakkeveen – Oerlibje

Het gebied rond Bakkeveen – een wildernis van bos en veenmoeras op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe - was in vroeger tijd een oord waar je niet graag kwam. Boze boeren vochten hier, met succes, tegen het leger van de bisschop van Utrecht. Het was een schuilplaats voor rovers en klaplopers en ook doortrekkende legers maakten het gebied onveilig. Gelukkig bood de Landweer, de verdedigingswal bij Allardsoog, enige bescherming. Er zal u onderweg niets overkomen. Daar zullen de schutters in de bus wel voor zorgen. Beter nog: de Bakkeveensters zullen u heel goed verzorgen. Op De Griene Waech, in het centrum van Bakkeveen, laten ze u kennis maken met voedselteelt op drijvende bedden. Dat wordt proeven, van zelf bereide producten!

Beetsterzwaag – Tinco is Terug

Als er één dorp gevormd is door de adel, dan is het Beetsterzwaag wel, met zijn bossen, parken, buitenplaatsen en voorname huizen in de Hoofdstraat. In een van die huizen stond de wieg van Tinco Lycklama à Nijeholt, een flamboyante jonkheer die Beetsterzwaag uiteindelijk inruilde voor het Franse Cannes. De collectie die Tinco op zijn vele Oosterse reizen verzamelde en onderbracht in een eigen museum in het Van Eysingahuis, nam hij mee naar Cannes. Maar wat blijkt? Tinco is terug in Beetsterzwaag. Met zijn collectie! En meteen is het weer feest in het Lycklamahûs, zult u merken. En u kunt mooi een handje helpen met het uitpakken van de dozen vol kunstvoorwerpen. Tinco zoekt een fraai gedecoreerde po … Waarom? Om dat te weten te komen moet u hoognodig naar Beetsterzwaag.

Nij Beets – Opstand in de Turf

Nij Beets dankt haar ontstaan aan de commerciële turfwinning. Hier was volop werk. En dus trokken arbeidsmigranten van heinde en verre naar deze plek aan het Polderhoofdkanaal, dat werd gegraven om de turf meteen naar de rest van Friesland te kunnen vervoeren. Het leven van een veenarbeidersgezin was geen pretje. De armoede en de uitbuiting door de ‘heren van het veen’ – velen afkomstig uit het adellijke Beetsterzwaag - resulteerde uiteindelijk in verzet en stakingen. Openluchtmuseum It Damshûs brengt de geschiedenis van de turfwinning tot leven. Centraal staan de veenarbeiders: hun werk en leefomstandigheden. En uiteindelijk ook hun verzet tegen de feodale veenbazen. Figuranten laten u, samen met theatermaker Folkert Wesseling, zien dat De opstand in de turf broodnodig was.

Aldeboarn – Trotse hoofdstad van weleer

In de 8e eeuw was Aldeboarn, naast Dokkum, de belangrijkste plaats van Friesland. Dankzij haar strategische ligging aan de Boarn. Het was de historische hoofdstad van het stroomdal van Koningsdiep en Boarn, met een waag, zes parochiekerken, en veertig kerken en kapelletjes onder haar gezag. Geen wonder dat de trotse bewoners wilden dat Aldeboarn dat ook uitstraalde. Hun kerktoren moest de hoogste van Friesland worden! Hoger dan de kerk van Tzum. Maar ja … hoe hoog was die eigenlijk? Het verhaal van de torenmeters is maar een van de verhalen die u in Aldeboarn te horen krijgt. Gezeten in een heuse gondel. Want daar maakt Aldeboarn nu furore mee: met de jaarlijkse Gondelvaart. En als u goed luistert, blijkt dat niet het enige te zijn waar de Aldeboarnsters trots op zijn.

Akkrum – Meet me at the Fountain

Een van Akkrums meest markante gebouwen is Coopersburg. Opdrachtgever van dit complex voor hulpbehoevende ouderen was Folkert Kuipers, die als Frank Cooper fortuin had gemaakt in de USA. Achter Coopersburg, vlakbij De Boarn, liggen Cooper en zijn vrouw in een mausoleum begraven. Akkrum eert deze beroemde oud-inwoner en weldoener op grootse wijze. Ze toveren de winkelstraat om tot het New York van 1896. In dat jaar opende Cooper het grootste warenhuis ter wereld. De fontein van The Big Store werd de plek in New York om af te spreken! Honderden figuranten en muzikanten spelen New Yorks straatleven na en ook de fontein ontbreekt niet. Akkrum hoopt ook u daar te treffen. In de woorden van de New Yorkers van weleer: Meet me at the Fountain!

Jirnsum – De Jirnsumer katten

Ooit kregen de bewoners van Jirnsum de bijnaam Jirnsumer Katten. De naam voert terug naar een wreed volksvermaak dat als doel had katten dood te meppen. Waarom die naam nu juist aan de Jirnsumers is blijven kleven, is een raadsel. Waren ze fantastische kattenmeppers? Of waren ze juist barmhartig en diep in hun hart trots op katten die wisten te ontsnappen? Zoals Japke, de kat in Jirnsum die in een beeldje is vereeuwigd? Hoe dan ook … in Jirnsum nemen twee figuren – half kat, half mens – u mee uit varen over De Boarn. Hoe kan het ook anders, in dit Doarp oan de Rivier. Op de tocht tussen de Sylsbrêge en Oude Schouw vertellen ze u iets over de geschiedenis van Jirnsum. En wat gebeurt daar op de oever? Wat doet die kat daar?