Gorredijk komt te kort in doelpuntrijk duel

Het begin zag er nog goed uit voor Gorredijk: na amper 1 minuut spelen kwam de ploeg op een 1-0 voorsprong. De thuisploeg zag echter de goal worden afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Vanaf dat moment trok Oldemarkt het initiatief naar zich toe; het zette vroeg druk op de defensie

van Gorredijk, waardoor het middenveld niet bereikt kon worden en de Blauw-Witten steeds verder werden teruggedrongen. In de 21ste minuut leidde dit tot een treffer van de bezoekers; het was Jorrid Minnema die de voorzet achter goalie van der Woude schoot; ook hier was sprake van buitenspel, maar scheidsrechter Jager besloot om dit vlagsignaal te negeren en door te laten spelen.

Gorredijk wist zich echter snel te herpakken; nadat een corner door de defensie van Oldemarkt werd afgeslagen was het Gerke Jeeninga die de bal weer op pikte en vanaf de linkerkant de doelman kansloos liet en beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht. Het spelbeeld veranderde hierdoor echter niet, Oldemarkt bleef druk uitoefenen op de defensie van Gorredijk en de ploeg van Jacob Russchen moest alle zeilen bijzetten om een treffer te voorkomen.

Op het eind van de eerste helft zette Oldemarkt het veldoverwicht eindelijk om in een voorsprong, al werd het hierbij wel geholpen door Gorredijk; in de 37 e minuut werkte Jacko Blaauw, na een voorzet van de linkerkant, de bal in eigen doel en zo stonden de bezoekers met 1-2 voor. De organisatie was op dat moment geheel verdwenen aan Gorredijkse kant en in een tijdsbestek van 5 minuten wist de ploeg uit Oldemarkt de stand uit te breiden naar 1-4; in de 37ste minuut werd een vrije trap in de korte hoek binnen geschoten en op slag van rust was het wederom Jorrid Minnema die beide ploegen met een 1-4 voorsprong voor Oldemarkt naar de kleedkamers stuurde.

In het tweede bedrijf waren door trainer Russchen een aantal aanpassingen in de opstelling gedaan en dit leidde gelijk tot resultaat; in de 50ste minuut werd de voorzet van Bas van Veen door Mart van der Tuin binnengetikt en was de stand 2-4. Oldemarkt wilde graag weer het spel spelen zoals voor de rust, maar nu werd het manco van de ploeg duidelijk; het is een goed voetballende ploeg die een tegenstander onder druk kan zetten, maar achterin rammelt het nog wel eens. Gorredijk kon hier echter onvoldoende gebruik van maken en naarmate de tweede helft vorderde waren de meeste kansen toch weer voor Oldemarkt, mede doordat Gorredijk ook meer risico ging nemen. Echter het vizier van de Groen- Witten stond niet meer zo scherp als voor de rust, waardoor het lang 2-4 bleef.

In de 82ste minuut kam voor Gorredijk dan toch nog het loon naar werken; na een prima aanval was het Bas van Veen die de aansluitingstreffer binnen tikte en zo de stand op 3-4 bracht. De tijd was echter te kort om voor een stunt te zorgen en na 95 minuten was het Oldemarkt dat de

punten (terecht) kon bijschrijven.